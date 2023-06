Come accadde due anni fa, ancora una volta, l’Italia esce sconfitta per 1 a 2, contro la Spagna, nella semifinale di Nations League,. Gli iberici, dunque,. approdano alla finalissima di domenica, a Rotterdam, dove li attende la Croazia. Gli azzurri di Mancini, quindi, disputeranno la finalina di consolazione per il terzo posto, affrontando l’altra perdente, ovvero i padroni di casa dell‘Olanda.