UFFICIALE – RUDI GARCIA NUOVO TECNICO DEL NAPOLI; FINISCE LA TELENOVELA

E’ francese ma non è Galtier, l’allenatore scelto da De Laurentiis, in questo lungo casìting alla ricerca del sostituto di Spalletti. Si tratta del ex tecnico della Roma Rudi Garcia. Il trainer transalpino ha incontrato il patron azzurro, ultimamente ed ha trovato subito l’intesa per guidare dalla prossima stagione la compagine partenopea, campione d’Italia. Il59enne nativo di Nemours torna in serie A dopo 7 anni di assenza, infatti, lasciò il club giallorosso nel 2016. Come al solito, l’annuncio dell’avvento di Garcia sulla panchina azzurra lo ha dato il presidente con un post su Twitteer che recita:

“Ho il piacere di annunciare che, dopo aver parlato con tanti tecnici, la scelta è caduta sul signor Rudi Garcia, a lui va il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”