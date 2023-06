Il Mattino: “Galtier e il mare nel cuore: ha due offerte ma è affascinato da Napoli”

“Galtier e il mare nel cuore: ha due offerte ma è affascinato da Napoli” scrive Il Mattino. Christophe Galtier è attualmente la prima scelta per il dopo Spalletti a Napoli, il piano B è l’altro francese Rudi Garcia, ex Roma. Olivier Martin, l’avvocato di Galtier che tiene i rapporti con l’ad Chiavelli, ha fatto sapere che ci sono altre due offerte per l’ex tecnico del Lille, una dall’Al-Duhail in Qatar e un’altra dalla Premier. Il tecnico in uscita dal PSG però è affascinato dall’avventura al Napoli e aspetta: firmerà una buonuscita da 6 milioni di euro con il Psg e si “accontenterebbe” di uno stipendio di circa 5 milioni netti in Italia.

Tuttomercatoweb.com