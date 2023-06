Calciomercato – Domani scade l’opzione per il riscatto di Simeone dal Verona, 12 mln la cifra pattuita

Domani, 16 giugno, sarà l’ultimo giorno per la SSCN per esercitare il diritto di riscatto dell’attaccante Giovanni Simeone dal Verona, alla cifra pattuita l’anno scorso, di 12 milioni di euro. Il Napoli potrebbe pure decidere di non riscattare il cholito per quella cifra e tentare di intavolare una nuova trattativa con il club scaligero al fine di strappare una valutazione più bassa. Simeone ha più volte manifestato il desiderio di restare all’ombra del Vesuvio e questo è un punto a favore del club di De Laurentiis ma sul figlio d’arte è piombata anche la Lazio di Sarri che potrebbe soffiarlo al Napoli. Tuttavia l’amore verso i napoletani da parte dell’argentino è molto grande ed è corrisposto totalmente dalla tifoseria. D’altronde, il giocatore, pur avendo poco spazio, in questo suo primo anno con la maglia azzurra, ha realizzato nove reti, che non sono poche. Pertanto sarebbe un grosso errore lasciarselo sfuggire per una cifra così irrisoria.