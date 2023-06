L’EQUIPE, in prima Pagina titola: ” Galtier au pied du Volcan”, Galtier ai pedi del Vulcano

Stamane il più famoso quotidiano sportivo di Francia, “L’EQUIPE” titola in prima pagina, a caratteri cubitali: “Galtier au pied du Volcan”, ovvero Galtier, ormai ex allenatore del Psg, è ai piedi del Vulcano, il che significherebbe che si trova a Napoli per discutere con De Laurentiiis del contratto che lo legherebbe alla società partenopea per due anni con un’opzione sul terzo. Naturalmente non vi è, per il momento, nessuna certezza sul suo ingaggio, tanto è vero che potrebbe anche accadere che il mister francese, decida di prendersi, come Spalletti, un anno sabatico. Rumors di mercato dicono di possibili novità in vista per la fine di questa settimana. Resta il fatto che il mistero sul futuro allenatore del Napoli si infittisce sempre di più.