NATIONS LEAGUE – Stasera l’Italia torna in campo, in Olanda, per la semifinale con la Spagna

La Croazia, vincitrice, ai tempi supplementari, contro l’Olanda, per 4 a 2, nella prima semifinale di Nations League, attende la sua avversaria che incontrerà nella finalissima della competizione internazionale, di domenica, a Rotterdam; avversaria che uscirà, questa sera, dalla seconda semifinale, in programma tra Italia e Spagna. La gara si disputerà alle ore 20.45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede nei paesi bassi.. Per quanto riguarda la formazione azzurra, Roberto Mancini si affiderà, molto probabilmente, al tridente formato da Zaniolo, Immobile e Raspadori. mentre il ct iberico De La Fuente schiererà un attacco con Morata e Asensio, punte e Gavi con Ansu Fati a supporto. Giovanni Di Lorenzo, fresco scudettato col Napoli, resta un punto fermo della difesa del tecnico marchigiano. Il match sarà trasmesso in diretta dalla Rai sul canale 1.