In casa azzurra – Muro contro muro tra Giuntoli e De Laurentiis, il presidente non cede alla volontà del ds di lasciare il club

Oramai è diventato un muro contro muro, quello tra il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ed il presidente De Laurentiis. Il rapporto tra i due è totalmente compromesso; più volte l’ex Carpi, arrivato all’ombra del Vesuvio otto anni or sono, ha manifestato il desiderio di voler andar via per fare una nuova esperienza altrove, tuttavia, il massimo rappresentante della società partenopea da questo orecchio non vuol sentire e non intende farlo partire perché legato da un altro anno di contratto. Conosciamo bene l’imprenditore della filmauro e sappiamo quanto tenga a far rispettare gli impegni, però tenere in casa qualcuno scontento non è una buona scelta.