Walter De Maggio: “Allegri resta sempre il desiderio primario di De Laurentiis”

Il famoso conduttore radiofonico Walter De Maggio, nel corso della sua trasmissione odierna, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha affermato che il presidente De Laurentis ha sempre in cima alla lista dei suoi desideri Max Allegri, il quale avrebbe persino firmato alla vigilia di Napoli – Verona .un pre-contratto con il club partenopeo, tuttavia l’insuccesso contro la formazione di Juric ha totalmente ribaltato la situazione, e portato l’ex tecnico biamconero a riflettere prima di decidere, ma la trattativa, sempre secondo il giornalista della radio ufficiale azzurra, non è affatto naufragata. Difatti l’imprenditore cinematografico romano è ancora in attesa della risposta di Allegri. Una risposta che dovrà arrivare entro tre giorni, trascorsi i quali, in caso di rifiuto, il Napoli dovrà dirottare immediatamente la sua scelta verso un altro allenatore che potrebbe essere l’altro toscano Spalletti. Inoltre il conduttore di Radiogol ha precisato che a breve ci sarà il valzer delle panchine che porterà a cambiamenti di allenatori in diverse società: Simone Inzaghi non ha rinnovato con la Lazio e potrebbe approdare all’Inter, in rottura con Conte, per via del progetto di ridimensionamento. Agnelli appare tuttora propenso a far tornare Allegri, però il Napoli non si è arreso, sperando in un si dell’allenatore livornese, qualora non andasse alla Juve. Sicuramente è un intreccio molto complicato, ma tutto è possibile. Sta di fatto che, in un modo o nell’altro, il prossimo allenatore degli azzurri, parlerà in dialetto toscano.