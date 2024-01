IL FISCHIETTO – sarà Rapuano di Rimini a dirigere la finalissima di Supercoppa Italiana

Designato l’arbitro che fischierà nella finalissima di Supercoppa Italiana in programma, domani sera in terra saudita. Sarà il signor Rapuano della sezione di Rimini coadiuvato dagli assistenti Colossi e Tolfo, dal quarto ufficiale Di Bello, mentre al Var agirà il duo Di Paolo – Aureliano. Rapuano vanta quattro precedenti con la squadra partenopea, la quale sotto la sua direzione, ha conquistato tre successi e una sconfitta. L’ultima sua apparizione risale al derby campano di andata del novembre scorso in cui il Napoli vinse per 2 a 0, all’Arechi.