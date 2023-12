Il Cholito Simeone sogna agli ottavi di Champions una sfida con l’Atletico Madrid del padre

Il Cholo Simeone, allenatore da tantissimi anni, dell’Atletico Madrid, è stato intervistato a Sky Sport dopo il passaggio del turno dei suoi ragazzi in Champions League. L’ex calciatore di Lazio e Inter ha dichiarato che tutte le formazioni che hanno tagliato il traguardo degli ottavi della massima competizione continentale sono da temere. A proposito del prossimo turno che si giocherà, tra metà febbraio e inizio marzo, Diego Simeone ha svelato che il figlio Giovanni sogna una supersfida con il suo Atletico, una sorta di derby familiare, per passare ai quarti di finale. Sicuramente sarebbe una gara affascinante quella tra azzurri e spagnoli. Del resto si tratterebbe di una gara assolutamente inedita, perché le due squadre in questione non si sono mai affrontate in coppe europee e chissà che il sogno del Cholito non possa avverarsi. Lo scopriremo lunedì intorno alle 12,30.