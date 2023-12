CHAMPIONS – Il Quadro delle sedici formazioni qualificate agli ottavi di finale della manifestazione continentale

Dopo Inter e Napoli, anche la Lazio qualificata con un turno di anticipo, accede agli ottavi di finale di Champions League che si terranno tra due mesi. Lunedì 18 dicembre, come di consuetudine, a Nyon in Svizzera ci sarà il sorteggio degli accoppiamenti tra prime e seconde dei vari raggruppamenti. Come sapete, le formazioni di Inzaghi, Mazzarrie Sarri si sono classificate tutte e tre come seconde, per cui, sicuramente ci potranno essere degli abbinamenti alquanto ostici con compagini di livello molto alto, come il City o il Bayern Monaco tanto per fare un esempio. Vediamo qui di seguito tutte le sedici squadre giunte al turno successivo: