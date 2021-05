IL FISCHIETTO. Napoli vs Udinese, dirige Calvarese di Teramo

Designato l’arbitro per l’anticipo della 36esima giornata di massima serie, in programma domani sera al Maradona di Fuorigrotta, tra Napoli e Udinese. Sarà il signor Calvarese della sezione di Teramo, col quale collaboreranno gli assistenti di linea Vecchi e Perotti, il quarto ufficiale di gara Pezzuto e gli addetti alla sala Var Nasca e De Meo. Il fischietto abruzzese vanta 13 precedenti con gli azzurri, in cui i partenopei hanno raccolto nove successi e quattro risultati nulli. L’ultima sua apparizione con il Napoli in campo risale al match dello scorso torneo, Napoli – Lazio , terminata 3 a 1 per i padroni di casa: era il primo agosto del 2020.