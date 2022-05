Spagna – Il quotidiano catalano Sport titola in prima pagina: “Xavi vuole fortemente il difensore senegalese del Napoli Koulibaly”

Dalla capitale catalana giungono notizie su un forte interessamento del Barcellona sul difensore centrale del Napoli Kalidou, Koulibaly, primo obiettivo del mercato estivo del tecnico dei blaugrana Xavi. Infatti il noto quotidiano spagnolo Sport titola in prima pagina: “Koulibaly resta la priorità dell’allenatore del Barcellona” Sul piatto il club iberico metterebbe Pjanic e 30 milioni di euro a conguaglio, oppure 35 milioni sull’unghia. Il fortissimo comandante della difesa partenopea, ha un contratto con il club di De Laurentiis fino a giugno 2023, ma i suoi procuratori non sembrano interessati ad un rinnovo con le condizioni del Napoli. Probabilmente si tratta di un’operazione di mercato che potrebbe anche decollare su questa base, però l’ex Roma e Juve percepisce un ingaggio non alla portata dei parametri attuali della società azzurra. Da parte sua il calciatore, probabile nuovo capitano in caso di una sua riconferma, ama Napoli, tuttavia, non trovando un’intesa di massima sul rinnovo, la dirigenza, al fine di evitare un altro caso Insigne, col difensore partente a parametro zero, potrebbe pure pensare di cederlo. A Spalletti non dispiacerebbe riavere il centrocampista che era alle sue dipendenze nella capitale ma, come dicevamo il problema stipendio di Pjanic non è un problema da poco. D’altronde il giornale spagnolo, sebbene parli di un grande interessamento dei catalani a Koulibaly, ammette che è un affare difficile perchè il Napoli è un club molto complicato. Però il Barcellona, ancor prima di dare la caccia al senegalese, dovrà cedere Mingueza, Lenglet e Umtiti che non fanno più parte del progetto del club blaugrana.