Napoli – Hirving Lozano in Messico per sottoporsi ad intervento chirurgico alla spalla destra infortunata con la sua Nazionale a febbraio scorso

Il Napoli è al lavoro al Konami Center di Castel Volturno per la preparazione in vista dell‘ultima giornata di campionato che giocherà contro lo Spezia, allo stadio Picco, nell‘anticipo domenicale dell’ora di pranzo. Ieri il gruppo, sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti ha svolto una partitina a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. Di Lorenzo ha effettuato lavoro di prevenzione in piscina. Osimhen, invece, ha effettuato lavoro di prevenzione in palestra. Non c’era l’attaccante messicano Hirving Lozano, il quale è partito anticipatamente alla volta del Messico, per sottoporsi, a breve, ad intervento chirurgico alla spalla destra che si era infortunata nella gara con la nazionale, lo scorso 3 febbraio. L’azzurro ha pazientato fino ad oggi ed approfittando della partita con i liguri, che non ha valore ai fini del risultato, ha deciso di tornare in patria per risolvere il problema.