L’Aia ha designato per il Lunch match di domenica prossima tra Spezia e Napoli, l’arbitro Marchetti di Ostia Lido. I giudici di linea saranno Di Monte e Trincheri, il quarto ufficiale di gara il signor Robilotta e in sala Var visioneranno l’ex fischietto livornese Banti e Ghersini. Non ci sono precedenti tra il fischietto di Ostia ed il Napoli, essendo il suo, il primo incrocio sul cammino degli azzurri.