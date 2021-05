LA SCOMMESSA – Serie B, Salernitana e Monza si giocano la promozione diretta: campani favoriti a Pescara, derby lombardo per gli uomini di Brocchi

ROMA – Tutto in 90 minuti. Salernitana e Monza si giocano le rispettive speranze di promozione diretta in Serie A nell’ultima giornata del campionato cadetto che decreterà chi, tra campani e lombardi, accederà direttamente alla massima serie e chi invece dovrà passare attraverso i playoff. I betting analyst di puntano sulla squadra di Castori: una vittoria della Salernitana impegnata a Pescara, che garantirebbe la promozione diretta, si trova in quota a 1,28. Meno probabile un pareggio, in quota a 5, mentre la vittoria dei padroni di casa, già retrocessi in Serie C, vale 12,50 volte la posta in palio.

Più equilibrata, invece, la sfida tra Monza e Brescia che può valere la Serie A diretta per gli uomini di Brocchi e la certezza dei playoff per le Rondinelle. Una partita speciale per Mario Balotelli, il grande ex di turno, che proverà a trascinare i suoi, che godono del favore del pronostico, alla vittoria: un successo dei padroni di casa si gioca su 888sport a 1.75 contro il 3.75 riservato al pareggio e il 4.45 per il trionfo esterno. Attesi gol e spettacolo tra le due formazioni: l’Over 2,5 vale 1,68 la posta mentre l’Under 2,5 è in quota a 2.10.

LA NOSTRA GIOCATA ODIERNA: