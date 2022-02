Serie A: per lo scudetto Inter ancora padrona delle quote, dopo il derby si avvicinano Milan e Napoli

ROMA – Poteva essere l’occasione giusta per staccare definitivamente i cugini del Milan e mantenere inalterato il distacco sul Napoli, ma l’Inter perde il derby contro i rossoneri e vede diminuire il vantaggio dal secondo posto a un punto, con una gara però da recuperare. Tuttavia per gli esperti di 888sport.it la formazione di mister Inzaghi è ancora nettamente avanti per la conquista del tricolore, in quota a 1,33, davanti la coppia formata proprio da Milan e Napoli, proposta a 7,50. Sale su 888 a 14 la possibile rimonta della Juventus, vincente grazie ai nuovi acquisti nella gara serale contro il Verona, mentre crollano le quotazioni dell’Atalanta, uscita sconfitta al Gewiss Stadium contro il Cagliari, ora offerta a 21.