Sarri-Napoli, altro che fantacalcio: per i bookie crolla la quota (3,00) del ritorno del “Comandante”

ROMA – Il ritorno di Sarri al Napoli è tutt’altro che fantacalcio. È questo, parafrasando la dichiarazione del tecnico dopo Lazio-Udinese (“io al Napoli? È fantacalcio”, aveva detto commentando l’ipotesi), il verdetto dei bookie: come riporta Agipronews,, infatti, per i betting analyst di Snai e Sisal il Sarri-bis a Napoli si gioca a quota 3,00. Un calo netto rispetto al 5,00 di pochi giorni fa, un segnale importante che riflette anche il gelo calato tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. I due, infatti, si devono incontrare per discutere del futuro, ma, stando alle ultime notizie, le basi di partenza non sono buone. Da una parte, il tecnico non avrebbe gradito le parole del patron azzurro (“non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto”), lette come un mettere le mani avanti, ma, dall’altra, lo stesso De Laurentiis nutrirebbe riserve sull’operato di Conte, considerato anche l’ingaggio del tecnico e la cifra spesa nell’ultimo mercato estivo. Ecco, allora, che il ritorno di Sarri diventa sempre più concreto: d’altronde, negli occhi c’è ancora lo splendido triennio tra il 2015 e il 2018, culminato con lo scudetto sfiorato e il record di 91 punti.

AB/Agipro