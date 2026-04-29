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Tennis, le Atp Finals Next Gen tornano in Italia: Napoli in corsa per ospitarle?

Redazione 29 Aprile 2026 0 57 sec read

Tornano in Italia le Next Gen Finals dell’Atp, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giovani under 20 del circuito maschile del tennis mondiale, vinto nel 2019 da Jannik Sinner e nel 2021 da Carlo Alcaraz. Manca ormai solo l’annuncio ufficiale, ma dopo la lunga parentesi a Milano dal 2017 al 2022, nel 2026 toccherà di nuovo al nostro Paese.

L’Arabia Saudita, che aveva rilevato la competizione nel 2023, ha deciso di uscire anticipatamente dal contratto in scadenza nel 2027. L’Atp ha rimesso sul mercato il prodotto, l’Italia si è candidata e se lo è, di fatto, assicurato.

L’idea della Federazione, ovviamente di concerto con l’Atp, è di premiare la passione del Sud Italia, anche perché Roma ha gli Internazionali, Torino le Atp Finals, Bologna le Final 8 di Davis. La concorrenza è agguerrita e, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, in corsa ci sarebbero Napoli, Bari e Reggio Calabria, che appare in pole.

Le finali Next Gen si svolgono a dicembre, sul veloce indoor, e la città calabrese ha da offrire il PalaCalafiore, un impianto da 8mila posti che in passato ha già ospitato la Fed Cup e la Coppa Europa.

Napolitoday.it

Redazione

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