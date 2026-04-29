IN EVIDENZA

“Il Como non mi sorprende: ha una identità molto chiara”

Redazione 29 Aprile 2026 0 1 min read

“Contro la Cremonese abbiamo messo più energia in campo rispetto alla sfida contro la Lazio, penso si sia visto. Eravamo più determinati anche nelle ripartenze e davanti alla porta. Secondo me questo ha fatto la differenza. Difesa a 3 o a 4? Dipende da partita a partita e dall’avversario: riusciamo sempre ad adattarci”. Così il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro: “Lancio lungo una mia specialità? Facciamo tutto quello che serve in base ai momenti della partita: che sia un passaggio corto o una palla lunga dobbiamo sfruttare ogni momento al meglio”, ha aggiunto. “Chiaramente le difficoltà ci sono state in questa stagione, qualcuna l’abbiamo sofferta un po’ di più, ma si superano. Fa parte del percorso di un campionato, anche se per noi sono state tante quindi è stato un peccato. Comunque ritengo che abbiamo fatto grandi cose”. Milinkovic è sicuramente uno dei migliori pararigori in Serie A. “No, per adesso no. Quando finirò la carriera forse penserò a queste cose. Adesso non guardo le statistiche”, ha detto. Parlando della prossima partita. “Il Como non mi sorprende, giocava già molto bene l’anno scorso: è una buona squadra con un’identità di gioco molto chiara. La partita che rigiocherei? Quella con il Copenaghen in Champions League. Sapevo anche prima di venire qui a Napoli che è una città che vive il calcio a 360°, ma non mi aspettavo che il tifo fosse così coinvolto: è stata una sorpresa molto positiva”.

Mediaset.it

Tags :

Redazione

View More Posts

Stadio, l’impegno del Comune: “Il Napoli resterà al San Paolo”

La querelle stadio continua a tenere banco. Il Napoli avrebbe già voluto firmare la nuova convenzione triennale per l’utilizzo del San Paolo, ma la situazione […]

2 Luglio 2014 0 49 sec read

Napoli, c’è l’accordo per Keita! Adesso deve decidere il giocatore

La conferma dell’accordo tra il Napoli e Keita viene data dalla radio ufficiale del club azzurro. La Lazio non ha negato l’interesse della dirigenza partenopea. […]

31 Luglio 2017 0 16 sec read

LEICESTER-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ZIELINSKI DAL 1′, C’È INSIGNE

Ecco gli 11 scelti da Spalletti per la prima sfida di Europa League contro il Leicester: Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; […]

16 Settembre 2021 0 15 sec read

Moggi: “Basta creare fantasmi, è con questo sistema che è nata Calciopoli, la Juve è più forte del Napoli … E’ evidente”

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Bonucci adesso sta diventando un mostro pensando a quello […]

5 Aprile 2016 0 37 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui