Calcio, torna la Serie A: Juventus favorita a Bologna, Milan e Fiorentina meglio di Lecce e Brescia

ROMA – Dopo lo stop più lungo che si sia mai presentato per la moderna Serie A, il massimo campionato calcistico italiano è pronto a tornare. Varato il nuovo calendario – con la stagione che si protrarrà fino ad agosto – ed approvato il protocollo di sicurezza per far fronte all’ancora esistente emergenza da coronavirus, le compagini di Serie A sono pronte a tornare in campo alla fine di giugno. Dopo i vari recuperi e le semifinali – più la finale – di Coppa Italia, da lunedì 22 giugno ci si riallineerà tutti insieme. Proprio in questa data riprenderà il cammino in campionato della Juventus. I bianconeri, in corsa per lo scudetto insieme alla Lazio, saranno di scena a Bologna contro i rossoblù padroni di casa alle ore 21.45. Ben 29 i punti che separano i bianconeri dai falsinei, con le quote di Stableybet.it nettamente a favore della Juventus. La vittoria degli uomini di Sarri è infatti in lavagna a 1,55, staccata dall’X (4,15) e dalla quota di una possibile vittoria interna del Bologna (5,50). Ma ad aprire la giornata calcistica del 22 giugno, alle ore 19.30, saranno altri due match. Il Milan, che riprenderà la sua rincorsa alla qualificazione per la prossima Europa League, riporta Agipronews,sarà di scena a Lecce. Le quote sono nettamente a favore dei rossoneri, la cui vittoria è data a 1,65. Difficile una vittoria casalinga degli uomini di Liverani (4,85), più ipotizzabile il pareggio (3,85).

In contemporanea, a Firenze, la Fiorentina ospiterà il Brescia. Anche in questo caso le quote sono nette, con i viola favoriti a 1,55. Alta la giocata in lavagna per il Brescia (5,75), con il pareggio a metà strada: 3,95. FT/Agipro

