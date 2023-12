COPPE EUROPEE – Agli ottavi di finale Atalanta e Fiorentina, Roma ai playoff con una retrocessa dalla Champions

Anche i gironi di Europa e Conference League, con le ultime di gare di ieri, sono andati in archivio. Le nostre tre squadre impegnate hanno riportato due successi ed un pari: in Europa League l’Atalanta , peraltro già qualificata, agli ottavi, ha superato per 0 a 4 i cechi del Rokow sul loro campo., mentre la Roma, malgrado il rotondo successo, all’Olimpico, con lo Sheriff, per 3 a 0, classificandosi seconda, dovrà superare i playoff contro una retrocessa dalla Champions per raggiungere gli ottavi di questa seconda manifestazione continentale. Infine, in Conference la Fiorentina ha guadagnato il passaggio al turno successivo, pareggiando per 1 a 1 in casa degli ungheresi del Ferencvaros. Anche per le altre due coppe europee, il sorteggio per gli abbinamenti degli spareggi e degli ottavi ci sarà lunedì prossimo.