ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs CAGLIARI – Partenopei obbligati a vincere per tornare tra le prime quattro

Vigilia di campionato per la squadra di Walter Mazzarri, reduce dalla vittoria in Champions col Braga che ha fruttato l’accesso agli ottavi della prima Coppa europea. Il Napoli, per l’anticipo della sedicesima tornata di campionato, ospiterà, al Maradona, domani alle 18, il Cagliari dell’ex Ranieri. Gli azzurri sono obbligati a vincere per ritornare tra le prime quattro del torneo. Inoltre, in campionato, i partenopei non incassano i tre punti in palio dal 26 settembre scorso, allorquando superarono l’Udinese per 4 a 1, motivo in più per sfatare, anche in A, questo brutto trend. Il Cagliari, dopo un inizio molto stentato, si è ripreso e rappresenta un ostacolo da prendere con le molle e da non sottovalutare. I sardi, peraltro, hanno il morale alle stelle dopo il successo in rimonta, dello scorso turno, con il Sassuolo e non sono intenzionati a fare, a Fuorigrotta, la vittima sacrificale dei padroni di casa, che, ovviamente sulla carta, sono di ben altra caratura, il che però non significa di avere la vittoria in tasca prima di giocare la partita; infatti in questo sport nulla è scontato in partenza. Riguardo all’undici che scenderà in campo, Mazzarri appare ancora propenso a confermare la stessa formazione delle recenti gare con Juve e Braga. Forse un ampio turnover potrebbe starci martedì sera, in Coppa Italia con il Frosinone, sempre tra le mura amiche. Il tecnico di San Vincenzo infatti, potrebbe dare spazio ai vari Gollini, Zanoli, Simeone, Elmas, Raspadori e così via. In casa rossoblù Claudio Ranieri, punta le sue chances sull’ex Pavoletti, il quale, nonostante non più giovanissimo, sembra in ottima forma, come si evince dalle reti realizzate ultimamente che hanno portato punti fondamentali nella corsa salvezza. Dunque le due probabili formazioni dovrebbero essere le seguenti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Pavoletti. All. Ranieri

Passiamo alle statistiche e alle curiosità della partita in questione: azzurri e rossoblù si sono incontrati, in passato, in tre competizioni, cioè serie A, B e Coppa Italia, per un totale di 85 gare. Il bilancio pende nettamente a favore dei partenopei che hanno conseguito 38 successi contro 14, mentre i pareggi sono 33. Le reti realizzate dal Napoli sono quasi il doppio di quelle del Cagliari: 120 a 66. Per la cronaca, gli azzurri sono rimasti imbattuti in 23 delle ultime 24 sfide contro i sardi in massima serie, conquistando 16 vittorie e 7 pareggi. L’unico exploit più recente degli ospiti risale al 25 settembre 2019,un gol di Lucas Castro diede i tre punti alla squadra del capoluogo della Sardegna, nell’allora San Paolo. Come dicevamo, quest’anno, i campioni d’Italia soffrono moltissimo in casa, dove sono riusciti a racimolare la miseria di soli 7 punti in altrettanti match. Per concludere, l’ultimo incontro giocato al Maradona del 21 febbraio 2022, terminò in parità per 1 a 1.