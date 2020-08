IL PUNTO SULLA A, dopo l’ultima giornata

Il Punto sulla A: cala il sipario su questo lunghissimo e tormentato campionato di calcio che ieri sera ha emesso l’ultimo verdetto, peraltro molto prevedibile. Il Lecce, dopo solo un anno, così come il Brescia, torna in serie B, i salentini chiudono senza neanche l’onore delle armi, essendo stati battuti al Via del Mare per 3 a 4 dal Parma. Festeggia invece il Genoa che trova i tre punti salvezza in casa contro il Verona, sconfitto per 3 a 0. Gli altri risultati registrati nell’ultima domenica calcistica stagionale, vedono i successi esterni della Fiorentina contro la Spal per 3 a 1, e dell’Udinese nei confronti del Sassuolo per 1 a 0. Pari per 1 a 1 tra Bologna e Torino. Archiviata la serie A, la palla passa alle due competizioni europee dove sono ancora in gioco Juventus, Napoli, Atalanta, già ai quarti di Champions, Inter e Roma, impegnate in Europa League.. Si inizia mercoledì con le gare di Europa League,. mentre venerdi 7 toccherà ai bianconeri, a Torino incontrare il Lione nel ritorno degli ottavi della massima manifestazione continentale e sabato 8 agli azzurri di Gattuso in quel di Barcellona in un match che, sulla carta, appare assai proibitivo, anche in virtù del risultato dell’andata non favorevole, in quanto ai catalani, per passare il turno, basta pure uno 0 a 0 dopo l’1 a 1 di Fuorigrotta.