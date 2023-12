CHAMPIONS LEAGUE – Lazio sconfitta ma va agli ottavi da seconda, Milan successo in Inghilterra, però retrocede in Europa League

Archiviata la fase a gironi della Champions League, con tre squadre italiane agli ottavi di finale della competizione, avendo perso il Milan, retrocesso in Europa League, pur essendo uscito vittorioso per 1 a 2, dallo scontro con il Newcastle, nel Regno Unito. Intanto, ieri, sconfitta indolore, per 2 a 0, a Madrid per la Lazio, con l‘Atletico del Cholo Simeone, visto che i biancocelesti erano già qualificati al turno successivo. Dunque, tutte e tre le compagini del Belpaese che hanno conquistato gli ottavi, sono giunte seconde nel loro girone, una situazione assai svantaggiosa per il sorteggio di Nyon di lunedì; nell’urna, infatti, potrebbero trovare un’avversaria molto forte, poiché, dall’altra parte della barricata sono arrivate prime Il Real Madrid, l’Arsenal, il Barcellona, il Bayern, il City, il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid, la Real Sociedad. Le più abbordabili potrebbero essere la Real Sociedad , il Dortmund e l’Atletico. Ma siamo sempre nel campo delle ipotesi, perché nel calcio tutto è possibile.