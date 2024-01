Anticipi di A del sabato – Milan rimonta e vittoria nel finale a Udine, esordio vincente di De Rossi nella capitale

Disputati ieri due anticipi relativi alla ventunesima giornata di serie A. Questi i risultati:

Roma – Verona 2-1

Udinese – Milan 2-3

Dunque due successi per i rossoneri e i giallorossi che, tuttavia, hanno sofferto non poco per ottenere l’intera posta in palio. La formazione di Pioli se l’è cavata per il rotto della cuffia, soltanto nei minuti finali ribaltando il 2 a 1 dei padroni di casa, mentre il debutto di De Rossi sulla panchina della Roma, seppur vincente, è stato assai faticato, Dybala e company, in vantaggio di due gol, hanno rischiato di pareggiare la partita, visto che i gialloblù avevano sbagliato un rigore prima della rete del 2 a 1 finale. La domenica calcistica prevede altre quattro gare; si parte con Frosinone – Cagliari alle 12,30, per proseguire alle 15 con Empoli – Monza, quindi alle 18 ci sarà il match tra Salernitana e Genoa e per chiudere alle 20,45 scenderanno in campo al Via del Mare Lecce e Juve. I bianconeri in caso di vittoria conquisterebbero la vetta solitaria della classifica, dal momento che la capolista Inter , impegnata a Riad, non giocherà in questo turno., così come il Napoli, la Fiorentina e la Lazio.