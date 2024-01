ANTEPRIMA PARTITA INTER vs NAPOLI – Domani sarà assegnata la Supercoppa italiana, nerazzurri favoritissimi

Sta per chiudersi il sipario sulla Supercoppa Italiana, edizione 2024, che avrà, infatti, il suo atto finale, domani sera, con lo scontro tra Inter e Napoli, in quel di Riad. Un match che si preannuncio affascinante e spettacolare con le due contendenti pronte a darsi battaglia a viso aperto per portare a casa il prestigioso trofeo. Ricordiamo che in caso di parità dopo i tempi regolamentari non ci sarà l’extra time ma si andrà direttamente alla lotteria dei rigori. Naturalmente, visto l’andamento della stagione, il favore del pronostico è tutto dalla parte dei nerazzurri che in campionato sono primi meritatamente e hanno dimostrato contro la Lazio, nettamente surclassata, di essere in piena forma. Dal canto suo la formazione di Walter Mazzarri che ha ritrovato la serenità e il morale dopo gli ultimi due successi tra serie A e Supercoppa, farà la sua onesta partita cercando di imbrigliare Inzaghi come accaduto con Vincenzo Italiano, nella semifinale con i viola, vinta per 3 a 0. Ovviamente, tra Fiorentina e Inter vi è un abisso ma in questo sport non esiste nulla di scontato. Per quanto riguarda gli schieramenti, i nerazzurri scenderanno in campo nella migliore formazione, mentre i partenopei contano ancora assenze importanti. Ma vediamo quali potrebbero essere i 22 che calcheranno il terreno di gioco dello stadio della capitale saudita:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori (Simeone). Allenatore: Mazzarri.

Veniamo, ora alle statistiche e ai numeri delle sfide passate tra le due partecipanti a questa finalissima: gli azzurri hanno incontrato la squadra nerazzurra in tre competizioni per un totale di 174 partite tra serie A, Coppa Italia e Divisine Nazionale. Lo score è appannaggio dei meneghini che hanno conquistato 80 vittorie contro 52, mentre i risultati nulli sono stati 42. Il tecnico ex Lazio ha l’opportunità di vincere la sua terza Supercoppa italiana, dopo quelle del 2022 e 2023. mentre i campani l’hanno vinta nel 2014 con Benitez in panchina e nel 1990 con Bigon. Walter Mazzrri ,col Napoli ha vinto una Coppa Italia. Per la cronaca Inter e Napoli non si sono mai affrontate, prima d’ora, in Supercoppa italiana. Pertanto, domani sarà un inedito tra le due squadre in questa manifestazione.