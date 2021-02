IL FISCHIETTO: Napoli vs Benevento, dirige Abisso di Palermo

Diramati gli arbitri della ventiquattresima giornata di serie A: per quanto ci riguarda, il derby campano tra Napoli e Benevento, in programma domenica prossima alle ore 18, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, è stato affidato al signor Rosario Abisso della sezione arbitrale di Palermo. I suoi assistenti di linea saranno GALETTO e PAGLIARDINI, il quarto ufficiale di gara SACCHI e gli addetti al Var, VALERI e GIALLATINI. Sono tre i precedenti del fischietto siciliano con gli azzurri in campo e tutti e tre sono d buon auspicio per la formazione di Gattuso, essendo state tre vittorie. L’ultima sua apparizione risale al novembre 2018, nella gara di Marassi contro il Genoa quando il Napoli si impose per 2 a 1.