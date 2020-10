Grande successo alla riapertura del progetto “Ssc Napoli Charity”

Il progetto “SSC NAPOLI” CHARITY, lanciato dal club partenopeo nella scorsa stagione, alla riapertura della seconda edizione, ha riscosso un grande successo. La bellissima iniziativa, anche quest’anno, promuoverà aste online a favore di alcune onlus che operano sul nostro territorio, al fine di venire incontro alle famiglie più indigenti. La SSC Napoli ha deciso di collaborare con il potente sito eBay per devolvere in donazione il 100% del ricavato delle vendite direttamente alle organizzazioni no profit, con “0” costi amministrativi. Il motto della società di De Laurentiis recita infatti: “Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno”. Per la cronaca la prima asta di questa stagione ha visto protagonista la maglia di Lorenzo Insigne indossata nel match inaugurale del nuovo campionato a Parma. La maglia numero 24 è stata venduta al migliore offerente ed il ricavato sarà devoluto all’Associazione Uria, un’associazione di volontari che lavorano nel sociale per promuovere gesti di solidarietà, amicizia e sostegno pratico alle aree più deboli della nostra società. Il progetto è aperto a tutte le associazioni non profit, quindi quelle che intendono partecipare all’iniziativa possono iscriversi attraverso il seguente modulo online:

Dossier Press Ssc Napoli Charity