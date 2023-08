Garcia ai microfoni di Dazn rivela di voler apportare delle novità nel suo Napoli

Rudi Garcia è stato protagonista di una bella intervista ai microfoni dell’emittente a pagamento di Dazn, nella quale ha toccato vari temi. Il tecnico transalpino ha detto di essere molto preso da questa avventura napoletana e che si è incantato nel vedere le bellezze della città partenopea dove il calcio è una vera religione. Tra gli argomenti si è parlato anche di Osimhen che, per fortuna, resterà a Napoli. Garcia ha affermato che il nigeriano è un attaccante straordinario dalle doti pazzesche . Si tratta di uno dei più grandi bomber al mondo. Quindi ha parlato delle sue intenzioni in merito alla stagione che va ad iniziare. Il mister ha voluto precisare che per un gruppo è molto importante provare cose nuove, altrimenti la solita routine annoia tantissimo. Pertanto ha fatto capire che ci saranno grosse novità rispetto all’annata dello scudetto. Per esempio potremmo vedere un Raspadori a tutto campo, non obbligatoriamente nel 4-3-3, perciò ci potrebbe stare un cambio di modulo a seconda dell’avversario, in partenza, o in corso d’opera. Tutti buoni propositi ma sarà sempre il campo a emanare verdetti.