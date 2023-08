Calciomercato – Prosegue la trattativa, complicata, tra il Celta Vigo e il Napoli per Gabri Veiga

Il Napoli non molla la presa sul centrocampista del Celta Vigo Gabri Veiga, che ha una clausola rescissoria di 40 milioni. La trattativa resta complicata ma le due società sono al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti. Se casomai si trovasse l’accordo sul prezzo del cartellino, occorrerebbe, inoltre, cercare un’intesa sulla percentuale, in caso di una possibile rivendita futura. I tifosi azzurri attendono con ansia gli sviluppi dell’affare, perchè vedono di buon occhio il giocatore che garantirebbe altra qualità alla formazione, già di per sé molto forte.