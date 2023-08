Frosinone – Napoli – Possibile debutto del neo acquisto Cajuste, in ballottaggio con Elmas

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia, in vista della prima di campionato, sabato a Frosinone, sfoglia la classica margherita per un posto a centrocampo; chi far giocare. il neo acquisto Cajuste o Elmas? Questo il dubbio che lo attanaglia. Non ci sarebbe da meravigliarsi se il tecnico francese optasse di schierare il vecchio Napoli di Spalletti, ad eccezione di Kim. Tuttavia potrebbe esserci una chance per lo svedese il quale, in allenamento, ha evidenziato tanta duttilità e grande sacrificio. Cajuste, dunque, si giocherà una maglia con il macedone, magari alternandosi con lui. Uno dei due dovrà sostituire l’infortunato Anguissa. Però, Elmas, al momento, si fa preferire, dato che conosce perfettamente i meccanismi del team azzurro. Mancano ancora due giorni alla partita e tutto può succedere.