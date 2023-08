ULTIM’ORA – Dietrofront di Zielinsky, il polacco chiude definitivamente agli arabi e resta in azzurro

Colpo di scena in casa Napoli, quando sembrava fatta per il passaggio del centrocampista polacco Zielinski al club arabo dell’Al -Ahli, ecco il dietrofront del calciatore azzurro che ha rinunciato a una barca di milioni, ben 36 per tre anni, per restare a disposizione di Garcia, già dalla prima giornata di campionato in calendario sabato in quel di Frosinone. Pertanto Piotr, ambito dalla Lazio, non si muoverà, almeno per quest’anno, eccetto nuovi sviluppi, dalla città partenopea.