Serie A: Juventus, guizzo Champions? Bianconeri favoriti nel big match con l’Inter. Napoli lanciatissimo per piazzamento Champions

14 maggio 2021 – Le motivazioni fanno la differenza: per questo, malgrado un’annata deludente, la Juventus scenderà in campo domani pomeriggio da favorita contro l’Inter, nel big match della penultima giornata di campionato in programma all’Allianz Stadium. Attualmente quinti, i bianconeri possono realisticamente ancora sperare in un piazzamento in zona Champions solo con la vittoria, che gli esperti di Stanleybet.it offrono a 2,20. Dal canto suo, l’Inter ha assorbito bene le feste post scudetto, vincendo sia con la Samp (5-1) che con la Roma (3-1), e di sicuro né Conte, né l’ambiente nerazzurro sono disposti a fare regali, vista la rivalità sempre accesa tra le due società. Tuttavia, il «2» viaggia piuttosto alto, a 3,05, mentre il pareggio vale 3,50. Juventus e Inter si incontrano per la quarta volta in questa stagione: all’andata, l’Inter si impose per 2-0 senza grandi patemi, mentre nel doppio scontro di Coppa Italia ha prevalso la Juventus, vincendo a San Siro (1-2) e pareggiando in casa (0-0). Nei tre incontri è mancata la firma di Lukaku, per il quale su Stanleybet.it viene disegnata una quota ad hoc: una vittoria nerazzurra con doppietta del belga vale 10 volte la scommessa. Sull’altro fronte, un successo bianconero con rete su punizione di Ronaldo si gioca a 7,50.

Subito dopo il derby d’Italia, sarà di scena il derby di Roma, con la Lazio nelle vesti di maggiore candidata alla vittoria, a 2,30, contro il 2,95 giallorosso e il 3,40 del pareggio. Una differenza non netta, ma pienamente giustificata dall’andamento recente delle due squadre: i biancocelesti hanno vinto 8 delle ultime 10 partite, nello stesso tempo la Roma ha ottenuto soltanto due successi e ben 6 sconfitte. Fonseca ha l’ultima occasione per assaporare la gioia in un derby, dopo i due pareggi della scorsa stagione (entrambi 1-1) e la secca sconfitta (3-0) dell’andata. In ogni caso, il pronostico parla di una partita con almeno tre gol complessivi, visto l’Over a 1,49.

Il Napoli, lanciatissimo verso un piazzamento Champions, va domenica a Firenze con il netto favore delle quote di Stanleybet.it: «2» a 1,45, mentre il successo dei viola, che non perdono da 5 partite, è dato a 5,80. La Fiorentina è anche una delle squadre che pareggia di più (12 finora), ma stavolta la «X» appare tutt’altro che probabile, a 4,80. Sempre sul fronte Champions, Milan nettamente avanti al Cagliari, malgrado l’ottimo momento dei sardi: «1» a 1,38, il «2» sarebbe un’impresa da 7,00.

Il Benevento si gioca le ultime speranze di salvezza con il retrocesso Crotone: «1» a 1,45, la vittoria calabrese è a 5,80. Ma le speranze dei sanniti dipendono anche dal risultato di Spezia-Torino, che viaggiano con 4 punti in più. Granata favoriti (2,45 contro 3,25), ma il pareggio è più di un’ipotesi, a 2,70.