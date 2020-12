Serie A: Sassuolo per la scossa, contro il Benevento «1» a bassa quota

ROMA – Non segna da due giornate, ma per i bookmaker il digiuno del Sassuolo finirà stasera. Neroverdi in primo piano nelle scommesse sull’anticipo di Serie A contro il Benevento, contro cui non hanno mai perso nel massimo campionato: sul tabellone 888sport.it il segno «1» a Reggio Emilia vola a 1,65, in netto vantaggio su Inzaghi e i suoi. I giallorossi sono imbattuti da tre turni, tuttavia il segno «2» è lontano a 4,85; il pareggio, con cui si è chiuso l’ultimo confronto diretto nel 2018, pagherebbe invece 4,40. De Zerbi dovrà fare ancora a meno di Caputo, ma per gli analisti sarà lo stesso una gara da Over: il terzo esito “alto” consecutivo tra le due squadre si gioca a 1,50, per l’Under (massimo due reti complessive) si sale a 2,50. Il Sassuolo è anche una delle squadre con il maggior numeri di tiri effettuati in porta, circa 6 a partita: mantenere la media nella partita di stasera pagherebbe 1,75. LL/Agipro