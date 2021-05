Serie A, sfida all’ultimo gol nel derby di Roma: Immobile per la storia, Dzeko cerca il poker

ROMA – Il derby di Roma infiamma la Capitale con la Lazio che cerca la vittoria per proseguire la rincorsa Champions e i giallorossi a puntare la vittoria per cercare una gioia in una stagione avara di soddisfazioni. La stracittadina romana, però, è anche la sfida tra due bomber come Ciro Immobile ed Edin Dzeko: per i betting analyst di Stanleybet.it è l’attaccante biancoceleste quello con più probabilità di andare a segno tanto che una sua rete vale 1,95 volte la posta mentre una marcatura del bosniaco si trova in quota a 2,40. Dovesse riuscire a segnare per Immobile sarebbe il settimo sigillo in un derby che consentirebbe di raggiungere Silvio Piola, attualmente il miglior bomber della storia laziale nella stracittadina. La doppietta, che permetterebbe al bomber della Nazionale di issarsi da solo in testa a questa speciale classifica, viene invece quotata da Stanleybet.it a 6 i. Dzeko, invece, ha la possibilità di calare il poker; una sua rete a sbloccare il match, come già accaduto in due occasioni, vale 5,50 volte la posta. RED/Agipro