Gli interventi di Francesco Marolda, Josè Luis Lizarraga e Giovanni Scotto a Calcio Napoli 24 Live

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta a 'Calcio Napoli 24 Live':

“Allegri o Spalletti per il Napoli? Il mercato è difficile, cambia da un giorno all’altro ma dico che Spalletti è in pole position ad oggi. Ci sono contatti che vanno avanti da tempo, approfonditi anche su temi tecnici ed economici. Non nego però che Allegri sia stato il primo pensiero di De Laurentiis, sarebbe in cima ai pensieri del presidente ma sul fronte Allegri ho altre informazioni. Spalletti tatticamente è tra i più preparati, è meticoloso sul lavoro e riesce ad avere la squadra dalla sua parte: il caso Icardi ed il caso Totti andrebbero capiti nelle dinamiche, evidentemente i club gli avevano assicurato altro. Se poi Spalletti è uno che si incendia facilmente, gli si dia una casa vista mare in modo che gli passa tutto (ride, ndr).

Il Napoli non deve sottovalutare la Fiorentina, non lo farà: nei momenti di maggiore pressione, il Napoli spesso ha avuto delle battute d’arresto e spero che questa volta sia deciso nel chiudere subito la partita, senza aspettare. La differenza tra le motivazioni conterà molto, non bisognerà farsi distrarre da altri discorsi.

Formazione? Non mi auguro turnover, questo Napoli ha trovato il bandolo della matassa dopo la fine degli esperimenti, con una formazione tipo da variare in caso di necessità. Il dubbio Politano-Lozano a destra, e quello tra Hysaj e Mario Rui a sinistra: nulla di più”

Il giornalista di Periódico Mediterráneo José Luis Lizarraga è intervenuto in diretta a 'Calcio Napoli 24 Live':

“Pau Torres è cresciuto nella cantera del Villarreal, ha una tecnica squisita e al Villarreal lo soprannominano Pau Beckenbauer per l’eleganza e per la gestione del pallone. Il suo punto forte è l’uscita palla al piede, e nel contrasto sta migliorando molto.

Lo vedo al Napoli? In questo momento no: il suo prezzo sarebbe fissato a cinquanta milioni, difficile che il Villarreal possa liberarsene. Il calciatore preferirebbe rimanere in Spagna, i grandi club come Real Madrid e Barcellona sono interessati ma non hanno la possibilità economica attualmente. In Premier, invece, i club potrebbero permetterselo. Il Napoli è un grande club, ma li vorrebbe spendere 50 milioni per un centrale?

Alfonso Pedraza? Profilo da paragonare a Jordi Alba come tipologia di calciatore, il suo punto debole fino a qualche tempo fa era la fase difensiva: si è adattato nel tempo, nasceva esterno offensivo. Anche lui è cresciuto nel Villarreal e ha fatto tutta la trafila in società. Ha avuto anche lui delle esperienze altrove, quest’anno s’è conquistato il posto da titolare davanti ad un investimento importante come Alberto Moreno. Il suo cartellino varrebbe attorno ai 18-25 milioni di euro, potrebbe essere molto più accostabile al Napoli rispetto a Pau Torres”

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto è intervenuto in diretta a 'Calcio Napoli 24 Live':

“Il mercato del Napoli? Mi fido dei colleghi spagnoli su Pau Torres e Pedraza, ma è più realistico vedere cosa accade in base al nuovo allenatore.

Ounas? Ieri ha fatto una grande gara con il Crotone, per quanto possa valere: Giuntoli aspetta con piacere il suo rientro, consente al Napoli la doppia opzione. O la vendita per una cifra interessante, attorno ai 15 milioni di euro, oppure potrebbe tornare utile per la squadra.

Hysaj andrà via a parametro zero, servirà un terzino duttile che possa giocare anche a sinistra, mentre al centro Maksimovic libererà un posto per un altro difensore centrale.

Dubbi? Dipende dalle offerte che arriveranno, De Laurentiis si confronterà ma il Napoli ha le idee chiare ed un centrocampista potrebbe essere un obiettivo data la non conferma di Bakayoko.

Nuovo allenatore? Con De Laurentiis non è mai facile, è vulcanico ed imprevedibile nelle mosse dettate magari dalla voglia di colpire tifosi ed avversari. Su Gattuso Commisso non ha dato indizi, ma sembra che la Fiorentina abbia già trovato il prossimo allenatore: difficile evitare l’addio di Gattuso, ma De Laurentiis deve prendere un allenatore maggiore, che sia Spalletti, Allegri o un altro profilo magari straniero, per dare sollievo ai tifosi.

Allegri? Sicuramente sondato, ha parlato con De Laurentiis ma credo abbia differenti pensieri rispetto a budget e stipendio. Spalletti avrebbe richieste più basse, chiude il contratto con l’Inter e vorrebbe subito ricominciare ad allenare.

Se il Napoli non dovesse andare in Champions, si riaprirebbero altre piste, senza Champions ci sarebbe grande delusione e magari anche la figura di Gattuso finirebbe un po’ in ombra”