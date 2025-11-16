Italia-Norvegia 1-4, azzurri travolti: Gattuso ai playoff per i Mondiali 2026

L’Italia crolla 4-1 contro la Norvegia a San Siro nell’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sconfitta pesante che condanna gli azzurri di Rino Gattuso ai playoff di primavera, mentre gli scandinavi festeggiano la qualificazione diretta grazie ai 24 punti finali. Il match si apre con un’illusione: Esposito sblocca l’incontro all’11’ su assist di Dimarco, confermando la buona partenza di un’Italia propositiva e dominante nel primo tempo, ma incapace di concretizzare il possesso palla.
La ripresa cambia tutto. La Norvegia, fino ad allora spenta, alza il ritmo e ribalta la partita. Al 63’ Nusa firma il pareggio con una splendida azione personale, saltando Politano e fulminando Donnarumma. Gli azzurri si sciolgono e in due minuti, tra il 78’ e il 79’, arriva la doppietta devastante di Haaland: prima un sinistro al volo, poi un guizzo che anticipa Mancini sull’assist di Thorsby. In pieno recupero Strand Larsen chiude i conti firmando il definitivo 4-1. L’Italia chiude seconda con 18 punti, lontanissima dalla vetta, e dovrà ora giocarsi l’accesso al Mondiale attraverso un playoff ad alta tensione.
- TABELLINO ITALIA-NORVEGIA 1-4
- Marcatori: 11′ Pio Esposito (I), 63′ Nusa (N), 78′ e 80′ Haaland (N), 94′ Larsen (N)ITALIA (3-5-2): Donnarumma 5.5; Di Lorenzo 5, Mancini 5.5, Bastoni 5; Politano 5.5, Barella 6, Locatelli 6 (79′ Scamacca sv), Frattesi 5.5 (68′ Cristante 6), Dimarco 6.5; Retegui 5, Esposito 6.5 (79′ Zaccagni sv). Ct. Gattuso.NORVEGIA (4-4-2): Nyland 6; Ryerson 5, Ajer 6, Heggem 6, Wolfe 6 (89′ Ostigard sv); Thorstvedt 6 (75′ Aasgaard 6), Berge 5.5, Berg 6 (65′ Thorsby 6.5), Nusa 7.5; Sorloth 6.5 (75′ Bobb 6.5), Haaland 7.5 (89′ Larsen 7). Ct. Solbakken.Arbitro: Hernandez (Spagna)Ammoniti: Barella (I), Bastoni (I), Mancini (I), Esposito (N)Espulsi: –