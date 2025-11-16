ITALIA

Italia-Norvegia 1-4, azzurri travolti: Gattuso ai playoff per i Mondiali 2026

Vincenzo Letizia 16 Novembre 2025 0 1 min read

L’Italia crolla 4-1 contro la Norvegia a San Siro nell’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sconfitta pesante che condanna gli azzurri di Rino Gattuso ai playoff di primavera, mentre gli scandinavi festeggiano la qualificazione diretta grazie ai 24 punti finali. Il match si apre con un’illusione: Esposito sblocca l’incontro all’11’ su assist di Dimarco, confermando la buona partenza di un’Italia propositiva e dominante nel primo tempo, ma incapace di concretizzare il possesso palla.

La ripresa cambia tutto. La Norvegia, fino ad allora spenta, alza il ritmo e ribalta la partita. Al 63’ Nusa firma il pareggio con una splendida azione personale, saltando Politano e fulminando Donnarumma. Gli azzurri si sciolgono e in due minuti, tra il 78’ e il 79’, arriva la doppietta devastante di Haaland: prima un sinistro al volo, poi un guizzo che anticipa Mancini sull’assist di Thorsby. In pieno recupero Strand Larsen chiude i conti firmando il definitivo 4-1. L’Italia chiude seconda con 18 punti, lontanissima dalla vetta, e dovrà ora giocarsi l’accesso al Mondiale attraverso un playoff ad alta tensione.

  • TABELLINO ITALIA-NORVEGIA 1-4
  • Marcatori: 11′ Pio Esposito (I), 63′ Nusa (N), 78′ e 80′ Haaland (N), 94′ Larsen (N)ITALIA (3-5-2): Donnarumma 5.5; Di Lorenzo 5, Mancini 5.5, Bastoni 5; Politano 5.5, Barella 6, Locatelli 6 (79′ Scamacca sv), Frattesi 5.5 (68′ Cristante 6), Dimarco 6.5; Retegui 5, Esposito 6.5 (79′ Zaccagni sv). Ct. Gattuso.NORVEGIA (4-4-2): Nyland 6; Ryerson 5, Ajer 6, Heggem 6, Wolfe 6 (89′ Ostigard sv); Thorstvedt 6 (75′ Aasgaard 6), Berge 5.5, Berg 6 (65′ Thorsby 6.5), Nusa 7.5; Sorloth 6.5 (75′ Bobb 6.5), Haaland 7.5 (89′ Larsen 7). Ct. Solbakken.Arbitro: Hernandez (Spagna)Ammoniti: Barella (I), Bastoni (I), Mancini (I), Esposito (N)Espulsi: –
Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Napoli, infortunio Rrahmani: i possibili tempi di recupero

Anche David Neres non ha ancora recuperato

7 Settembre 2025 0 1 min read

Conte e il Napoli, tra dichiarazioni e realtà: ora servono scelte, non alibi

di Vincenzo Letizia La dichiarazione di Antonio Conte di ieri è suonata come un sasso lanciato nella piccionaia: «Nove nuovi giocatori sono troppi per farli […]

22 Ottobre 2025 0 1 min read

LE INTERVISTE – Napoli, Buongiorno: «Sto sempre meglio, ma con Conte devo gestire il minutaggio»

Alessandro Buongiorno, finalmente in ripresa dopo una serie di guai fisici, si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli sull’Inter con un […]

25 Ottobre 2025 0 30 sec read

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

L’ottava giornata del campionato di Serie A prosegue con la sfida tra Napoli e Inter, reduci rispettivamente dalla sconfitta col Torino e dalla vittoria sulla […]

25 Ottobre 2025 0 43 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui