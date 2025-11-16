ALTRI SPORT

PALLACANESTRO – Napoli Basket ko all’Alcott Arena: Brescia domina con il duo Della Valle-Bilan

16 Novembre 2025

Non riesce l’impresa al Napoli Basket, alla prima uscita ufficiale con la nuova denominazione “Guerri”, fresco title sponsor, e il debutto non porta fortuna agli azzurri. All’Alcott Arena PalaBarbuto passa la capolista Brescia, solida e cinica nei momenti chiave, capace di indirizzare la sfida fin dal primo quarto e di chiuderla 72-85.

L’avvio è equilibrato, con Caruso a sbloccare il match, ma dopo metà frazione l’attacco partenopeo rallenta e la Germani ne approfitta: il duo Della Valle-Bilan detta legge, firmando un primo break che vale il +8 alla prima sirena. Nel secondo quarto Brescia accelera fino al +11, ma Napoli reagisce con un’ottima fase difensiva: Treier limita Bilan, El Amin riapre i giochi e gli azzurri risalgono fino al -2. L’inerzia sembra cambiata, ma un paio di palloni persi ridanno ossigeno agli ospiti, che allungano di nuovo fino al 33-44 dell’intervallo.

La ripresa si apre con un tentativo di rimonta firmato Mitrou-Long, protagonista di un mini-parziale che riporta Napoli sul -7 all’ultima pausa. La squadra di Magro prova a restare aggrappata al match, ma Brescia gestisce con freddezza, tornando rapidamente in doppia cifra di vantaggio. Simms firma l’ultimo sussulto azzurro (-7), poi Della Valle spegne ogni speranza con un break fulmineo da cinque punti che chiude definitivamente la contesa.

Al PalaBarbuto scorre così il sipario su una gara intensa ma sempre controllata dalla capolista. Per Napoli una sconfitta che brucia, ma anche segnali incoraggianti nella reazione del secondo e terzo quarto. Brescia, invece, conferma solidità, profondità e continuità, rimanendo saldamente in vetta.

