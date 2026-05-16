La grande ritirata dello spettacolo: perché il calcio moderno sta tradendo i tifosi

di Vincenzo Letizia

C’era una volta uno sport basato sul ritmo, sull’intensità e sull’imprevedibilità. Oggi, quel gioco sembra aver ceduto il passo a una liturgia burocratica e spezzettata, dove il cronometro scorre a vuoto e lo spettacolo si diluisce in dinamiche che con l’agonismo hanno ben poco a che fare. La sensazione, sempre più diffusa tra gli appassionati che popolano gli spalti e i divani, è netta: il calcio moderno, invece di evolversi, sta vivendo una profonda involuzione.

Il primo grande elemento di frustrazione è la cultura del palcoscenico che ha contagiato i rettangoli verdi. Assistere a calciatori moderni, atleti strutturati e iper-allenati, che stramazzano al suolo per ogni minimo contatto simulando traumi da codice rosso, è diventato uno spettacolo stucchevole. La furbizia ha sostituito la verve agonistica. Si cerca il fischio, si cerca l’ammonizione dell’avversario, spezzando sistematicamente il ritmo della partita e trasformando i novanta minuti in un continuo stop-and-go.

A questo si aggiunge una delle parabole più bizzarre degli ultimi tempi: il teatro che precede i calci d’angolo. Ormai, prima che un corner possa essere battuto, va in scena un copione fisso. L’arbitro interrompe, si avvicina ai difensori, tiene interminabili discorsi preventivi su trattenute e blocchi, mentre i giocatori si spintonano e si abbracciano come in una mischia rugbistica. Una perdita di tempo scientifica. La logica vorrebbe che il direttore di gara facesse battere immediatamente il calcio d’angolo: se a quel punto, a pallone in movimento, si verifica un fallo grave, si conceda il rigore o la punizione a favore della difesa. Punire a posteriori, anziché congelare il gioco in anticipo, sarebbe l’unico vero deterrente.

La fluidità del gioco è messa a dura prova anche dall’esasperazione tattica della costruzione dal basso. La fiera del retropassaggio sistematico, il possesso palla sterile che coinvolge difensori e portiere per minuti interi prima di superare la metà campo, ha azzerato la verticalità. Quando la manovra arriva sulla trequarti e, per non rischiare, si sceglie di far carambolare il pallone all’indietro fino all’estremo difensore, l’effetto sul pubblico oscilla tra la noia e la rassegnazione.

Infine, il convitato di pietra di questa metamorfosi: il VAR. Nato con la sacrosanta missione di correggere i grandi errori macroscopici, lo strumento tecnologico si è trasformato in un giudice supremo del millimetro. Interventi continui, check infiniti anche sui contatti più veniali rivisti al rallentatore, capaci di trasformare un’inezia in un fallo da rigore. Questa burocratizzazione della decisione non solo spezza la fluidità della gara, ma strozza in gola l’emozione più pura del calcio: l’urlo del gol, ormai perennemente sospeso in attesa di una convalida che arriva dopo minuti di gelo.

Il calcio rischia di dimenticare la sua natura di gioco di flusso e di passione, trasformandosi in uno spettacolo frammentato da continui tempi morti. Se il tempo effettivo si riduce e la tecnologia esaspera ogni contatto, a rimetterci è l’essenza stessa dello sport. La strada per un vero rinnovamento non passa attraverso regole sempre più rigide e interpretazioni geometriche, ma dal recupero della fluidità e della cultura del campo.