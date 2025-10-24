Castel Volturno – Ieri nuovo faccia a faccia tra Conte e i giocatori, negli spogliatoi, prima dell’allenamento

Il Napoli sta preparando la difficilissima gara di domani alle 18, allo Stadio Diego Armando Maradona, contro l’Inter in forma smagliante. Per l’occasione, dopo il disastro di Champions, Antonio Conte ha richiamato la squadra per un nuovo faccia a faccia, negli spoglatoi del Centro Sportivo di Castel Volturno. Un confronto di breve durata ma efficace, nel quale il mister, usando ,come fanno i bravi padri di famiglia, il bastone e la carota, ha esortato la squadra alla massima concentrazione per questa sfida importantissima della stagione del club partenopeo. L’avversario è quello più ostico che potesse capitare ,ossia la compagine di Chivu, rullo compressore nelle recenti sette gare, finite tutte, con un successo. Queste le parole di Conte ai suoi giocatori:

“Ragazzi, sabato, vi voglio arrabbiati e col coltello tra i denti”

Un discorso conciso, sintentico e significativo, rivolgendosi in particolare a Juan Jesus, Anguissa e De Bruyne. Contro l’Inter capita la gara giusta per il riscatto, il Napoli d’altronde, non è assolutamente quello visto ad Eindhoven, questo è poco ma sicuro.