Imbattuto in casa da 14 partite, ma il reparto difensivo del Napoli è in affanno

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025

Nella vigilia del big-match contro l’Inter Milano, il Napoli può comunque sorridere per l’invidiabile ruolino interno: 14 partite di imbattibilità allo stadio Stadio Diego Armando Maradona (11 vittorie, 3 pareggi) contro l’Inter – un filotto partito dall’ultimo confronto in casa fra le due squadre.
Eppure, pur con questa base ideale, la squadra partenopea vive un autentico grattacapo sul fronte difensivo.

L’analisi della situazione mette in luce come da ormai diverse gare la retroguardia azzurra stia tradendo gli standard dello scorso anno: dal 22 settembre, data della vittoria 3-2 sul Pisa che già aveva fatto suonare campanelli d’allarme, il Napoli ha incassato 11 reti in cinque partite fra campionato e Champions League.
Soprattutto il match ad Eindhoven contro il PSV Eindhoven (6 gol subiti) è parso l’emblema di una fragilità collettiva e individuale che negli ultimi tempi pare aver preso il posto della solidità difensiva che aveva caratterizzato gli azzurri nella passata stagione.

I numeri parlano chiaro: 16 reti incassate in 10 match tra tutte le competizioni, ben 11 in più rispetto allo stesso periodo nel 2024-25. Un dato che colloca il Napoli nel peggior terzetto difensivo delle cinque grandi leghe europee in questa parte di stagione, insieme a squadre come la Juventus.
Inutile dire che, di fronte all’Inter — seconda in classifica e con l’attacco più prolifico della Serie A (18 gol segnati in sette giornate) — sarà fondamentale ritrovare certezze.

Il tecnico azzurro sembra avere chiara la priorità: non tanto lavorare sullo spettacolo quanto riportare in campo una difesa che sappia interpretare il ruolo di “fortino” al Maradona, e che possa sostenere le ambizioni della squadra nei confronti del campionato e della fase ad eliminazione della Champions.

In sintesi: la lunga imbattibilità casalinga dà fiducia e rappresenta un patrimonio da difendere. Ma senza un immediato ritorno alla compattezza difensiva, ogni sogno raccolto fin qui rischia di essere messo in pericolo. Il confronto con l’Inter sarà molto più che una semplice giornata di campionato: sarà un test in grado di certificare se il Napoli ha ancora la forza per puntare in alto… o se ha bisogno di una profonda ripartenza.

Vincenzo Letizia

