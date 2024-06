Di Lorenzo: “Conte incredibile, che onore. Troppe stron*ate sul mio conto”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, attraverso la conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Italiana in vista degli Europei, ha parlato della situazione che vive ed ha rotto il silenzio sul suo futuro: “Sono sereno? A dire il vero sono serenissimo, sto preparando l’Europeo che è qualcosa di bellissimo per me. E’ il secondo che giocherò, un orgoglio. Sto lavorando al meglio per accantonare la stagione negativa mia e quella del Napoli. Voglio raggiungere i migliori risultati. Conte e Spalletti? Sono due allenatori incredibili, è un onore essere allenati da loro”.

Poi ha aggiunto: “Qualcuno ha detto che sono triste e silenzioso, ma queste sono stron*ate messe in giro per alimentare voci sul mio conto. La verità è che sono serenissimo, ho parlato con il Napoli e sono venuto in Nazionale. Ora parlo della Nazionale. Quando si parlerà del Napoli ci metterò come al solito la faccia”.

Sull’apprezzamento di Conte: “Sono orgoglioso delle parole del mister nei miei riguardi, significa che ha apprezzato il mio percorso fatto in questi anni e questo può solo farmi piacere. Decisione definitiva sul Napoli? Ho parlato con la società e poi sono venuto in Nazionale, ripeto: adesso mi concentro a fare bene con l’Italia, poi parlerò del Napoli. Spalletti? Il mister è sempre lo stesso, non è mai cambiato”. Ha concluso Di Lorenzo.

