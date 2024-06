Mercato – Se Di Lorenzo partisse, come sembra, Conte sa bene che non si troverebbe, sulla piazza, un terzino dello stesso valore

Il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte, a cui facciamo i nostri Auguri per l’onomastico, ha intenzione di trattenere, a tutti i costi Giovanni Di Lorenzo, il quale, attraverso il suo agente Giuffredi ha manifestato l’idea di voler lasciare il club azzurro. Il capitano è un ottimo calciatore ligio al dovere e molto sensibile. Il mister leccese lo conosce bene e punta sulla sua permanenza ma nell’eventualità che partisse, sarebbe molto difficile reperire sul mercato un terzino destro dello stesso valore , per giunta con i 20/25 milioni di euro che arriverebbero dalla cessione. Sia Conte che Oriali hanno chiamato il calciatore ribademdo l’ importanza della sua permanenza per il Napoli che stanno costruendo. Tuttavia, per ora, Di Lorenzo rimane fermo sulla sua posizione, in attesa, magari che il presidente faccia un passo indietro e si convinca a darlo via. Poco meno di un anno fa, il capitano aveva rinnovato il contratto fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione, con un ingaggio di poco superiore ai 3 milioni di euro più bonus. Una cifra ragguardevole se si pensa che si tratta di un terzono di già 31 anni. Dai rumors che sono pervenuti pare che ci sia dietro l’ex Giuntoli che gli avrebbe offerto un triennale da 4,5 milioni a stagione. Si sa, oramai che non si giocas per la maglia ma soltanto per i soldi e avendo ricevuto una proposta superiore a quella del Napoli, è naturale che lui voglia prenderla al volo, in particolare a questa età. Del resto è facile fare i moralisti, mettiamoci al suo posto e vorrei vedere chi non si comportebbe come l’ex Empoli. Sta di fatto che la vicenda Di Lorenzo tirerà ancora per le lunghe e diverrà il tormentone dell’estate 2024.