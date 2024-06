Osimhen – La sua cessione è sempre in fase di stallo, la campagna acquisti ostaggio del nigeriano

Nessuno conosce ancora il futuro di Victor Osimhen; la sua cessione è tuttora in fase di stallo, infatti, per ora, non sono aarivate delle offerte degne di essere prese in considerazione. Il Napoli vorrebbe incassare la cifra della clausola che anmmonta a 120 milioni, però se un club si avvicinasse a tale somma, potrebbe pure spuntarla. Intanto la società aspetta una proposta dalla Premier, ambita dall’attaccante nigeriano. Nell’attesa si sonda il terreno per l’eventuale sua sostituzione. Tanti i nomi sul taccuino di Manna ma servono i soldi ricavati dalla partenza del bomber azzurro. Pare interessato al giocatore l’Arsenal, tuttavia, al momento, nulla di concreto. Antonio Conte preferirrebbe prendere al suo posto il pupillo, ex Inter, Romelu Lukaku, per il quale il Chelsea, proprietario del cartellino, ha messo una clausola di oltre 40 milioni ma non è detto che possa anche abbassare il prezzo per non tenerlo ancora sulle spalle. De Laurentiis si augura che ,nelle prossime settimane, si possa, finalment,e chiudere la cessione per sbloccare la campagna acquisti azzurra, che attualmente è ostaggio del nigeriano. Intanto, il tempo stringe e non si può andare in ritiro senza aver portato a temine l’operazione Osimhen.