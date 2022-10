Napoli – Brutto episodio di violenza da parte degli Ultras azzurri

Ieri sera, secondo notizie attendibili, si è verificato un brutto episodio di violenza da parte di alcuni tifosi, si fa per dire, ultras del Napoli, nel centro del capoluogo campano. A quanto pare c’è stata una vera e propria rissa tra napoletani e supporter della compagine olandese, giunti per assistere al match di Champions di questa sera, allo stadio Maradona. Tafferugli, calci, pugni e colpi di bottiglia per uno scontro frontale da condannare assolutamente. L’episodio si è consumato a pochi passi dalla Questura di Via Medina. I sostenitori dell’Ajax erano in una pizzeria e sono stati raggiunti e aggrediti da una ventina di delinquenti pseudo ultras napoletani, arrivati a piedi da vie limitrofe con caschi e mazze. Minuti di violenza assurda ed ingiustificata; sul luogo sono arrivate ambulanze e forze dell’ordine. I supporter olandesi sono al momento monitorati da polizia e carabinieri, nei loro spostamenti in città, onde evitare altri spiacevoli accadimenti. Sicuramente una deprecabile pagina di cronaca che mette in cattiva luce la metropoli campana.