CHAMPIONS LEAGUE – Disfatta Italia, crollano Juventus e Milan

Un martedì di Champions da dimenticare per le due squadre italiane impegnate nella prestigiosa manifestazione continentale. Seratacce, infatti, per la Juventus, sconfitta ad Haifa dal Maccabi per 2 a 0 e per il Milan battuto in casa del Chelsea di Jorginho e Koulibaly con identico punteggio. Il presidente Agnelli ha chiesto scusa ai tifosi bianconeri per questo nuovo stop. Ora le speranze di rimanere in Champions, per la compagine di Allegri sono ridotte al lumicino. I rossoneri, invece, seppur usciti sconfitti dal Meazza, restano in corsa per la qualificazione. Quest’oggi sarà il turno di Napoli e Inter che affronteranno, rispettivamente, l’Ajax, al Maradona e il Barcellona in terra catalana. Agli azzurri basta un solo punto per la certezza del passaggio del turno.