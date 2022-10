Spalletti: contro l’Ajax sarà come una finale

“Domani è come giocare una finale, vogliamo ottenere il massimo“. Luciano Spalletti deciso e categorico sull’idea di gioco che dovrà caratterizzare la prestazione del Napoli contro l’Ajax.

“Forse a Cremona il ritmo è stato più basso rispetto alle uscite precedenti. Può darsi sia stato anche per merito dell’avversario, però non siamo stati brillanti come sempre in questo inizio stagione”

“Sono fiducioso che si possa tornare sin da subito sui ritmi nostri per disputare una prestazione che sia adeguata alle nostre aspettative“

Basta un punto per la qualificazione:

“Domani ci giochiamo la qualificazione nel nostro stadio che sarà pieno di entusiasmo. Ma sappiamo anche come potrà reagire l’Ajax dopo la sfida di Amsterdam. Ribadisco che dobbiamo interpretarla come fosse una finale e dobbiamo metterci dentro tutta la fame e la determinazione per cercare il successo senza mai fare calcoli. Sinora questo modo di ragionare ci ha portato risultati notevoli e non si deve cambiare atteggiamento”.

“Bisognerà cominciare benissimo la sfida perché sappiamo che l’attenzione e la mentalità giusta sono fondamentali in questo tipo di gare a livello europeo”

Osimhen è pronto per rientrare?

“Victor è un punto di forza della nostra squadra perchè è un calciatore top. Sta lavorando bene ed è pronto per dare il suo contributo. Per noi Osimhen deve diventare un altro leader di questa squadra. Noi siamo fortunati perché in avanti abbiamo tre attaccanti con caratteristiche differenti che insieme compongono la totalità delle qualità che completano il reparto”

L’Europa esalta le qualità di questo Napoli?

“L’Europa ha certamente dei ritmi diversi di gara. Noi ci siamo detti da tempo che dobbiamo giocare su livelli europei per acquisire cose che al momento non sono ancora nostre. Bisogna avere una prospettiva europea per alimentare la nostra ricerca della qualità e della crescita”

Ci saranno dei cambi rispetto a domenica?

“Qualcosa cambierà perché è impossibile che giochino dall’inizio sempre gli stessi con tanti impegni ravvicinati. Però non dico cosa cambierà perché voglio comunicarlo prima ai miei calciatori come è giusto che sia per rispetto”

“Noi indipendentemente dal contesto e dalle scelte dobbiamo dare continuità ai risultati. Le potenzialità per far bene ce le abbiamo e dobbiamo crescere per attestarci su un livello costante di rendimento per poter proseguire il percorso al quale ci siamo affidati sin da quando abbiamo parlato con la squadra ad inizio della stagione“