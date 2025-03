Verso Napoli vs Milan – Antonio Conte in seria difficoltà sul modulo da schierare contro i rossoneri, nel posticipo di domenica sera

Si avvicina a grandi passi il match del Maradona, in posticipo serale, contro il Milan di doomenica 30 marzo. L’allenatore azzurro, al momento, sembra ancora indeciso, sul modulo da schierare. Tuttavia, le ottime prestazioni dei due attaccanti Lukaku e Raspadori, autori, il primo di tre reti in due partite e l’altro del gol del pareggio su rigore, nella recente gara con l’Italia, potrebbero far pendere la bilancia dalla parte della conferma del 3/5/2, almeno ,tale è l’impressione che giunge da Castel Volturno. Naturalmente la scelta è difficile da fare, per il mister degli azzurri. Contro la formazioone di Concecao è vietato sbagliare. Proseguire sulla falsariga delle recenti partite, significherebbe dare continuità al sistema di gioco con la difesa a tre, mentre tornare al 4-3-3 potrebbe rappresentare un passo indietro ma quel veccchio modulo a quattro, in realtà, ha sempre fatto brillare il Napoli. che è stato primo, per 18 giornate. Per di più, ora è stato recuperato anche Neres, il sostituto naturale del georgiano, per la corsia mancina. Pertanto, meglio il 4 /3/3 o il 3/5/2? Questo è il problema!