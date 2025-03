Rinnovi contrattuali – In dirittura d’arrivo l’annuncio del prolungamento di contratto, fino al 2027, di Alex Meret

Il Napoli, in questo periodo è molto attivo, sia per quanto concerne il prossimo calciomercato estivo che per i rinnovi contrattuali. Il giornalista napoletano Ciro Venerato, peraltro molto esperto del mercato ha reso noto che a breve arriverà l’annucio dell’ufficialità del prolungamento di contratto, fino al 2027 del portiere friulano Alex Meret, il qualepercepirà un piccolo aumento sull’ingaggio, che sarà di 2,5 mln netti, a stagione. Inoltre la società azzurra si è assicurata un’opzione per il terzo anno. La comunicazione dell’avvenuto ccordo tra le parti,dovrebbe esserci nei primi giorni del mese di aprile. Con il procuratore di Meret si è parlato pure dell’attaccante del Parma Bonny, anch’egli nella scuderia di Giuffredi. Ma se ne discuterà più dettagliatamente a fine stagione. Intanto Manna lascia la pista Lucca per fiondarsi su un attaccante straniero. Infine c’è da registrare un altro infortunio, quello del terzo portiere Nikita Contini che ha accusato una lesione distrattiva alla coscia sinistra, per cui resterà fermo per circa due mesi. Al suo posto verrà aggregato il portiere della squadra Primavera